Кострома, 10 марта, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Затраты на разметку дорог в Костроме за год выросли в три раза — об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В 2020 году на обновление и нанесение «зебр» на трассы потратят 12,5 миллионов рублей, в то время как год назад на эти же цели власти израсходовали 4,19 миллиона рублей.

Дорожная разметка

«В этом году количество улиц, на которые будет нанесена разметка термопластиком, увеличится. Материал более долговечный и соответственно, дорогостоящий. Поэтому сумма контракта выросла», — пояснила начальник отдела по работе со СМИ городской администрации Ольга Кокоулина.

Работы начнутся в апреле. Нанесением разметки на главные городские улицы займутся рабочие МУП «Дорожное хозяйство», ООО «Дормострой», ООО НПО «Дорога». На поставку материалов заключены контракты с организациями из Ярославля и Рязани.

Отметим, что гарантия на термопластик согласно контракту составляет 1 год. При этом, срок службы обычной разметки, нанесенной краской, составляет 6 месяцев. Что касается ремонта дорог, в 2020 году в регионе хотят привести в порядок 160 километров трасс. На это потратят порядка 2,5 миллиардов рублей.