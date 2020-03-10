Амстердам, 10 марта, 2020, 10:00 — ИА Регнум. 9 марта в Нидерландах начался суд по делу MH17. Суд будет проходить в Юридическом комплексе Схипхол. Комплекс предназначен для слушания особенно важных дел и является объектом усиленной охраны. Обвинения предъявлены четырём подсудимым. Они подозреваются в причастности к транспортировке и приведению в боевую готовность установки ЗРК «Бук», которой малайзийский «Боинг» был сбит над Донбассом.

Defensie.nl На месте авиакатастрофы рейса MH17

Как и ожидалось, подсудимые не явились в зал суда. Один из подсудимых представлен в суде голландскими адвокатами. Адвокат Баудевейн ван Эйк заявил, что дело, которое насчитывает 36 000 страниц, по его мнению, содержит ряд моментов, требующих дополнительного изучения. Он сообщил, что защита намерена в июне подробнее остановиться на этих моментах.

Прокуратуре не удалось вручить обвиняемым извещения о вызове в суд, хотя прокуратура попыталась связаться с ними, в том числе с помощью электронной почты и социальных сетей. Однако суд постановил, что подозреваемые в курсе предъявленных им обвинений, но что они сознательно отказались от возможности присутствовать на суде. Поэтому суд счёл, что нет препятствий для заочного слушания дела.

На первом этапе процесса будут решаться процедурные вопросы. Содержательное рассмотрение дела начнётся в конце этого года. Ожидается, что процесс будет длиться как минимум несколько лет.

В ходе первого дня судебного заседания выяснилось, что 49 человек — родственники погибших — желают выступить на суде. Такая возможность будет предоставлена в конце процесса. 82 человек намерены ограничиться письменным заявлением.

В своём вступительном выступлении прокурор Вард Фердинандюссе (Ward Ferdinandusse) заявил, что обвиняемые не могут ссылаться на статус комбатанта, несмотря на то, что летом 2014 г. в Донбассе шли тяжёлые бои. Ополченцы Донбасса, по его словам, не соответствуют критериям, определяющим военнослужащих, действующих от имени и по приказу государства. Кроме того, Фердинандюссе заявил, что Совместная следственная группа (ССГ) нашла доказательства крупномасштабных нарушений военного права со стороны ополчения. Прокурор сообщил, что один из командиров ополчения И. Безлер дал показания ССГ. Безлер исключён из списка потенциальных обвиняемых.

Фердинандюссе заявил, что четыре обвиняемых рассматриваются в качестве ключевых фигурантов дела, однако, по его словам, в целом причастными к транспортировке и охране Бука являются десятки человек. Однако не во всех случаях удалось установить личности подозреваемых. Кроме того, некоторые подозреваемые скончались. Наконец, в ряде случаев у обвинения нет или нет достаточных доказательств вины подозреваемых. Поэтому прокуратура не рассчитывает на предъявление в ближайшее время обвинений новым подозреваемым. Вместе с тем Фердинандюссе подчеркнул, что ССГ продолжает свою работу по расследованию дела MH17. В частности, прокуратуру интересует установление личности членов команды установки «Бука», а также «личности ответственных за отправку «Бука» на Украину в организационной иерархии ВС России».

В качестве одной из своих главных задач в ходе этого процесса прокуратура назвала «противодействие обману». По словам Фердинандюссе, в преддверии процесса имели место сознательно распространяемая ложь и дезинформация.

Олег Пулатов — единственный из подозреваемых, интересы которого в суде будут отстаивать голландские адвокаты. Выступая в суде, его адвокаты подчеркнули, что они, как и все голландцы, потрясены трагедией MH17, но что они считают необходимым установление истины. Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что если преобладает желание найти виновного и наказать его, то при этом может пострадать правда. В июне защита намерена обратиться к вопросам, требующим, по её мнению, дополнительного изучения. В частности, защита предлагает рассмотреть вопрос, почему Украина летом 2014 г. не закрыла воздушное пространство.