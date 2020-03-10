Москва, 10 марта, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Никто не сможет отнять у России Победу в Великой Отечественной войне, заявил президент страны в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Штурмовавшие рейхстаг разведчики 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии

»Это невозможно», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Российский лидер также назвал «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли главы нацистской Германии Адольфа Гитлера и советского лидера Иосифа Сталина в развязывании войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что в случае возникновения угрозы новой мировой войны Россия готова повторить подвиг времён Великой Отечественной войны, а ее исход будет аналогичным.

Глава государства добавил: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».

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