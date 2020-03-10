Штутгарт, Германия, 10 марта, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Тяжелые бомбардировщики американских ВВС B-2 Spirit переброшены на португальские Азорские острова в Атлантическом океане. Об этом говорится в сообщении Европейского командования Вооруженных сил США.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-2

Стелс-бомбардировщики прибыли на авиабазу Лажеш, им предстоят операции на различных военных объектах, уточнили в командовании. Отмечено, что развертывание B-2 Spirit в Европе позволит экипажам ознакомиться с «театром военных действий» и продемонстрирует приверженность американской стороны союзникам и партнерам.

Отправленные на Азоры бомбардировщики входят в 509-е и 131-е бомбардировочные авиакрылья ВВС США, местом дислокации которых является авиабаза Уайтмен в штате Миссури. Количество самолётов не названо.

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