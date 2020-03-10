Деревня Куда, Иркутская область, 10 марта, 2020, 07:51 — ИА Регнум. Власти Иркутской области отчитались о выполнении просьбы ветерана Великой Отечественной войны Алексея Новопашина, которому исполнилось 100 лет.

Правительство Иркутской области Игорь Кобзев выполнил наказ участника Великой Отечественной войны Алексея Новопашина

Как сообщает официальный сайт Приангарья, речь идёт об устройстве остановочного павильона в деревне Куда Иркутского района. Его установили в нескольких десятках метров от дома, где живет юбиляр. Ранее местным жителям приходилось ходить пешком на автобусную остановку в селе Хомутово.

«Алексей Иванович, выполнен. Назовем эту остановку Новопашинской», — заявил врио губернатора Игорь Кобзев.

Алексей Новопашин служил на Дальнем Востоке. Награжден медалями «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями ко Дню Победы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Игорь Кобзев назначен в декабре 2019 года после отставки Сергея Левченко.