Москва, 28 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

28 апреля

28 апреля 1942 года Северный флот высадил в Западной Лице в Мурманской области десант в составе бригады морской пехоты, которому удалось сорвать готовящееся наступление противника на Мурманск.

Закавказский военный округ был переименован в Закавказский фронт.

28 апреля 1943 года авиация Красной армии совершила масштабный налёт на Кёнигсберг.

28 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта в Берлине частично заняли районы Шарлоттенбург, Моабит и Шенеберг.

Силы 2-го Белорусского фронта завладели городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург и Темплин.

Войска 1-го Украинского фронта заняли районы Фриденау, Груневальд и Рулебен в юго-западной части Берлина, соединившись с частями 1-го Белорусского фронта. Берлинская группировка противника оказалась разделена на три изолированные части, а её командование потеряло контроль над войсками.