Москва, 26 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

26 апреля

26 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта вели ожесточенные бои в районе Севастополя, пока противник продолжал эвакуацию войск из города.

26 апреля 1945 года Красная армия начала рассечение берлинской группировки противника на отдельные части. Войска 1-го Белорусского фронта действовали с севера, востока и запада, а войска 1-го Украинского фронта — с юга и юго-запада.

Силы 1-го Белорусского фронта в Берлине завладели районами Гартеиштадт, Сименсштадт и заняли Герлицкий вокзал. Войска фронта также завладели 3 населёнными пунктами северо-восточнее города и 5 городами западнее и юго-западнее Франкфурта-на-Одере.

Части 2-го Белорусского фронта, форсировавшие восточный и западный Одер, заняли Штеттин (город и порт на Балтийском море) и ещё 4 города.

Войска 1-го Украинского фронта в Берлине заняли район Далем. Другие силы фронта совместно с войсками 1-го Белорусского фронта начали ликвидацию противника, окруженного в лесах юго-восточнее Берлина.

Войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили город Брно (Брюн).