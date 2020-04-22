Москва, 23 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

23 апреля

23 апреля 1943 года корабли Северного флота атаковали транспорты противника в Баренцевом море.

23 апреля 1944 года правительство СССР по предложению Датского освободительного совета (коалиции нелегальных антифашистских партий, занимавшейся координацией местного сопротивления) приняло в Москве представителя коммунистической организации «Борющаяся Дания».

23 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта, завладев 11 городами возле Берлина, вошли в сам Берлин с юга. Другие силы фронта в это время заняли города Эссен, Кирххайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц и вышли на реку Эльбу северо-западнее Дрездена.

Войска 2-го Украинского фронта освободили в Чехословакии город Микулов.