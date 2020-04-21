Москва, 22 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

22 апреля

22 апреля 1943 года авиация Черноморского флота нанесла удар по вражеским кораблям в порту Анапы, что вызвало обширные пожары.

200 самолётов Красной армии совершили налёт на Инстербург в Восточной Германии.

22 апреля 1944 года гитлеровцы начали карательную операцию «Прогулка на троицу» против партизан и населения в Бегомльском, Плещеницком и Борисовском районах Белоруссии. Однако в течение трёх недель партизанские отряды нанесли карателям существенный урон и сумели создать новую линию обороны.

22 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта заняли 5 городов на берлинском направлении и 15 пригородов Берлина.

Силы 1-го Украинского фронта завершили разгром окруженного в районах Коттбуса и Шпремберга противника.

Войска 4-го Украинского фронта в Чехословакии освободили город Опава (Троппау).