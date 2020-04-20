Москва, 21 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

21 апреля

21 апреля 1942 года был расформирован Волховский фронт, а его войска перешли в Волховскую группу Ленинградского фронта.

Решением Ставки создано Главное управление Северо-Кавказского направления, объединявшего силы Крымского фронта, Севастопольского оборонительного района, Северо-Кавказского военного округа, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Главнокомандующим назначен маршал Семён Будённый.

В боях с войсками Северо-Западного фронта в Новгородской области противнику удалось прорваться к окружённой Красной армией демянской группировке на участке у деревни Рамушево, образовав «рамушевский коридор».

Проезд техники к блокадному Ленинграду по льду Ладожского озера официально запрещён. Грузы стали доставляться гужевым транспортом, продовольственные нормы сокращены не были.

21 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта завязали бои на подступах к Севастополю. В это время немцы пытались эвакуировать из города остатки 17-й армии.

21 апреля 1945 года СССР и Польская Республика в Москве заключили договор о дружбе и послевоенном сотрудничестве.

Войска 1-го Белорусского фронта завязали бои в северных, северо-восточных и юго-восточных пригородах Берлина.

Силы 1-го Украинского фронта на дрезденском направлении заняли Калау, Люккау и ещё 5 городов и завязали бои за Кенигсбрюк.