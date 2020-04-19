Москва, 20 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

20 апреля

20 апреля 1942 года с завершением Ржевско-Вяземской наступательной операции закончилась Битва за Москву. Войска Калининского и Западного фронтов, предприняв несколько неудачных попыток разгромить ржевскую, оленинскую и вяземскую группировки противника, получили приказ о переходе к обороне на рубеже Ржев — Гжатск — Киров — Жиздра. Однако в ходе наступления Красной армии группа армий «Центр» потеряла почти половину личного состава. Противник был отброшен на 100−250 км; Московская, Тульская, Рязанская области — полностью освобождены. Немецкий план блицкрига был окончательно сорван, а гитлеровское командование оказалось вынуждено признать переоценку собственных сил и недооценку сил Советского Союза.

20 апреля 1943 года советская авиация приступила к очередной серии перебросок грузов и специалистов через линию фронта для помощи партизанам перед масштабными наступлениями Красной армии.

20 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму.

Противник организовал контратаку против частей Красной армии в районе Нарвы.

20 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта, заняв города Бад-Фрайенвальде, Врицен, Зеелов и Лебус, произвели первые артиллерийские залпы по Берлину.

Силы 2-го Белорусского фронта с боями начали форсировать реку Одер.

Войска 3-й и 4-й гвардейских танковых армий 1-го Украинского фронта, продвигаясь по южной и юго-западной окраинам Берлина, вышли к первой кольцевой полосе обороны Берлина. Другие части обошли с запада коттбусскую группировку противника, прижали ее к реке Шпрее, завладели городами Шпремберг и Гойерсверда и подошли к городам Каменц и Бауцен.