Москва, 19 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

19 апреля

19 апреля 1944 года авиация Красной армии совершила массированный налет на железнодорожный узел Львов.

Выпущена директива Ставки о воссоздании 2-го Белорусского фронта из армий Западного фронта.

Западный фронт переименован в 3-й Белорусский фронт. Его командующим назначен генерал-полковник Иван Черняховский.

По указанию Ставки войска Ленинградского, 3-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов перешли к обороне.

В Днепровско-Бугском лимане воссоздана Дунайская военная флотилия, позднее перебазированная в Одессу.

19 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, разбив врага на Зееловских высотах, начали окружение главных сил берлинской группировки противника. Остатки вражеских сил отошли к франкфуртско-губенскому рубежу обороны на Одере. Красная армия продвигалась по западному берегу реки Одер западнее Кюстрина, одновременно заняв города Мускау и Вейсвассер.

Силы 2-го Белорусского фронта форсировали реку Ост-Одер и с боями дошли до восточного берега реки Вест-Одер, не позволив немцам перекинуть 3-ю танковую армию под Берлин.

Войска 1-го Украинского фронта переправились через реку Нейсе и отражали контрудар противника в районе Герлиц. Входящая в состав фронта 2-я польская армия заняла город Ротенбург.