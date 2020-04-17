Москва, 18 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

18 апреля

18 апреля 1944 года войска Отдельной Приморской армии освободили город Балаклаву. Решением Ставки армия была переименована в Приморскую армию и включена в состав 4-го Украинского фронта.

Авиация Красной армии произвела налет на порт и военно-морскую базу румынского флота Констанцу, одновременно нападая на коммуникации порта с Севастополем.

Из соединений левого крыла Ленинградского фронта образован 3-й Прибалтийский фронт во главе с генералом армии Иваном Масленниковым для помощи в прорыве немецкой оборонительной линии «Пантера» в районе Псков — Остров. Первоначально его задачей было отвлекать на себя внимание противника.

Следуя директиве Ставки, войска 2-го Прибалтийского фронта перешли к обороне.

18 апреля 1945 года силы 1-го Украинского фронта форсировали реку Шпрее.