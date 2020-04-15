Москва, 16 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

16 апреля

16 апреля 1943 года авиация и подводные лодки Черноморского флота атаковали коммуникации противника в северо-западной части Черного моря.

16 апреля 1944 года войска Отдельной Приморской армии освободили Ялту.

Части 3-го Украинского фронта южнее Тирасполя форсировали реку Днестр и захватили плацдарм на её западном берегу.

16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная операция войск 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. 1-й Белорусский фронт должен был наступать с кюстринского плацдарма, чтобы вступить в Берлин с юга и северо-запада. Силы 2-го Белорусского фронта, подключившиеся к операции 20 апреля, выдвинувшись из района севернее Шведта на Нойштрелиц, форсировали реку Одер и поддержали войска 1-го Белорусского фронта на северо-западе города. Части 1-го Украинского фронта атаковали противника в районе Коттбуса и южнее Берлина.

Войска 2-го Украинского фронта освободили в Чехословакии город Бржеслав, а в Австрии — 6 населённых пунктов севернее Вены.

Части 3-го Украинского фронта заняли город Фюрстенфельд в Австрии.