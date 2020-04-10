Москва, 11 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

11 апреля

11 апреля 1942 года войска Калининского фронта продолжали тянущиеся с перерывами с 18 января бои за город Холм. Красной армии удалось занять северную и северо-восточную части города.

11 апреля 1943 года авиация Красной армии атаковала военные объекты Кёнигсберга.

11 апреля 1944 года войска Отдельной Приморской армии при поддержке Черноморского флота освободили город и крепость Керчь.

Противник развернул крупное наступление на силы силы 1-го Украинского фронта западнее города Скала. С большими потерями вражеские войска прорвали оборону Красной армии и, захватив город Бучач, вышли к своей окружённой в этом районе группировке.

Части 2-го Украинского фронта в Румынии освободили город и крупный железнодорожный узел Пашкани.

Войска 3-го Украинского фронта завязали бои на окраинах Тирасполя.

Силы 4-го Украинского фронта в Крыму освободили железнодорожный узел Джанкой и начали наступление на Симферополь.

11 апреля 1945 года СССР подписал с Югославией договор о дружбе и послевоенном сотрудничестве.

Силы 4-го Украинского фронта в Словакии совместно с чехословацкими и румынскими войсками, освободили город Святой Мартин и узловую железнодорожную станцию Врутка.