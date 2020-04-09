Москва, 10 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

10 апреля

10 апреля 1942 года командование Юго-Западного направления приказало войскам Юго-Западного и Южного фронтов начать наступление на Харьков с целью завладеть городом и окружить и разгромить харьковскую группировку противника.

10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили Одессу.

Силы 2-го Украинского фронта в Румынии форсировали реки Серет и Сучава, к западу и юго-западу от города Ботошани, и освободили города Рэдэуцы, Солька, Сучава.

Войска 4-го Украинского фронта в Крыму прорвали оборону противника на Перекопском перешейке и в районе Армянска, преодолели Ишуньские позиции и продолжили наступление в направлении на Джанкой.

На советской территории сформирован Чехословацкий армейский корпус.

10 апреля 1945 года войска 3-го Украинского фронта выбили противника из центральной и южной частей Вены и отбросили его за Дунайский канал.

Силы 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили город Тренчин.