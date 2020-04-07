Москва, 8 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

8 апреля

8 апреля 1944 года войска 1-го Украинского фронта, освободив 6 населённых пунктов на Украине, вышли на границу с Чехословакией и вступили на территорию Румынии.

Части 2-го Украинского фронта, преследуя противника, форсировали реку Прут севернее города Яссы и вышли к реке Серет.

Началась Крымская наступательная операция войск 4-го Украинского фронта, отдельной Приморской армии, Черноморского флота и Азовской военной флотилии по освобождению полуострова. В результате неё Красная армия разгромила 200-тысячную крымскую группировку противника, захватив почти всю вражескую боевую технику и взяв 60 тысяч пленных.

8 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта блокировали гарнизон крепости Кёнигсберг.

Части 2-го Украинского фронта, форсировав реку Морава северо-западнее и реку Дунай западнее Братиславы, захватили несколько плацдармов.

Войска 3-го Украинского фронта освободили населённые пункты Тулльн и Ной-Ленгбах возле Вены и вели бои в южной и западной частях города. Одновременно наступление велось южнее и юго-западнее города Винер-Нойштадт.