Война: войска 3-го Украинского фронта вступили в Вену
Москва, 7 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
7 апреля
7 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили Беляевку и Маяки, одновременно отражая удары противника, прорывавшегося к Тирасполю.
Красная армия заняла город Ботошани в Румынии.
7 апреля 1945 года войска 3-го Украинского фронта вступили в Вену с юга. Некоторые части при этом вышли к реке Дунай северо-западнее города, отрезая противнику отход на запад.
Юго-западнее озера Балатон Красная армия совместно с войсками болгарской армии освободила города Чаковец и Мурско-Средишце.
Войска 2-го Украинского фронта заняли город Нове-Место севернее Братиславы.