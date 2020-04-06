Москва, 7 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

7 апреля

7 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили Беляевку и Маяки, одновременно отражая удары противника, прорывавшегося к Тирасполю.

Красная армия заняла город Ботошани в Румынии.

7 апреля 1945 года войска 3-го Украинского фронта вступили в Вену с юга. Некоторые части при этом вышли к реке Дунай северо-западнее города, отрезая противнику отход на запад.

Юго-западнее озера Балатон Красная армия совместно с войсками болгарской армии освободила города Чаковец и Мурско-Средишце.

Войска 2-го Украинского фронта заняли город Нове-Место севернее Братиславы.