Москва, 6 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

6 апреля

6 апреля 1943 года решением Ставки был создан Резервный фронт (с 15 апреля — Степной военный округ) под командованием генерал-лейтенанта Маркиана Попова.

6 апреля 1944 года войска 1-го Украинского фронта подверглись ударам противника в районе к югу от Тернополя.

Части 3-го Украинского фронта освободили Гросулово и отразили контрудары вражеских войск, пытавшихся прорваться к Тирасполю в районе Раздельной.

Красная армия освободила город Борщев в Тернопольской области и город Оргеев в Молдавии.

6 апреля 1945 года началась Кёнигсбергская наступательная операция войск 3-го Белорусского фронта при поддержке Балтийского флота по штурму и захвату города Кёнигсберг. В тот же день Красная армия вошла в город.

Войска 2-го Украинского фронта севернее Братиславы вышли на реку Морава от устья до пункта Куты.

Силы 3-го Украинского фронта совместно с болгарской армией в Югославии освободили более 50 населенных пунктов.