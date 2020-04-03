Москва, 4 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

4 апреля

4 апреля 1942 года немецкая авиация начала операцию «Айсштосс» («ледяной удар») против стоящих на Неве кораблей Балтийского флота. Ленинградская ПВО вовремя заметила противника, благодаря чему операция оказалась сорвана. Из 230 сброшенных бомб лишь одна попала в корабль — крейсер «Киров». Однако основной урон от бомбардировщиков и поддерживающей налёт артиллерии пришёлся на сам город Ленинград.

4 апреля 1943 года войска Северо-Кавказского фронта, выйдя к Таманскому полуострову, закончили наступление западнее Краснодара.

4 апреля 1944 года после освобождения Хотина войска 1-го Украинского фронта сосредоточились на уничтожении противника, окружённого в районах Тернополя и Скалы.

Силы 3-го Украинского фронта заняли город и железнодорожный узел Раздельная, отрезав пути отхода в Румынию одесской группировке противника.

Ставка приняла решение расформировать 2-й Белорусский фронт, передав его войска 1-му Белорусскому фронту.

4 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов при поддержке болгарской армии завершили освобождение всей территории Венгрии.

Завершилась Восточно-Померанская наступательная операция 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Красная армия разгромила немецкую группу армий «Висла» и заняла Восточную Померанию.

Войска 2-го Украинского фронта и Дунайской военной флотилии освободили промышленный центр Словакии город Братиславу. 46-я армия фронта вышла на подступы к Вене с юго-востока.

Силы 3-го Украинского фронта заняли город Баден на юге от Вены. При поддержке болгарских войск на территории Югославии они освободили Рогачевцы, Домайинци и ещё 7 населённых пунктов.