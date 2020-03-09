Москва, 9 марта, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Победитель в профессиональном треке «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия страна возможностей» Олег Гаспарян — представитель династии военных врачей.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Олег Гаспарян

Военные врачи, как и другие врачи, имеют право определять будущее нашей страны, — считает Олег Гаспарян. Об этом он побеседовал с корреспондентом ИА REGNUM.

«Конечно мои родители повлияли на выбор моей дальнейшей профессии. Мой отец и мой старший брат являются военными врачами. Тем не менее, военный врач — это мой самостоятельный и осознанный выбор. Я очень горжусь своей профессией и, за время прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, ни разу не пожалел о своем решении. Надеюсь мой сын продолжит семейную традицию, но, так же, как и я, этот выбор сделает сам. Подготовку к поступлению в Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова я начал задолго до окончания средней школы. Поступление в это уникальное учебное заведение являлось моей целью с шестого класса, для чего я поступил в специализированный класс с медицинской направленностью, с усиленным изучением химии, биологии и физики», — рассказал Олег Гаспарян.

В 2011 году будучи оперирующим хирургом, Олег Гаспарян получил предложение о назначении на должность в орган управления медицинской службы Балтийского флота.

Какую должность Вы занимаете сейчас?

Сейчас служу на должности начальника Отдела медицинских информационных систем Центра координации медицинских учреждений Министерства обороны Российской Федерации в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Что побудило Вас к тому, чтобы принять участие в конкурсе «Лидеры России» по профессиональному треку «Здравоохранение»?

Мне хочется верить, что военные врачи, как и другие врачи, имеют право определять будущее нашей страны. И я уверен, что среди тех людей, которые носят погоны, очень много достойных людей. Поэтому мы должный участвовать в том, чем живет наша страна.

Вы участвуете в конкурсе в первый раз?

Нет, в прошлом году я принимал участие в конкурсе «Лидеры России», но только в дистанционном этапе — дальше не прошел. В этом году я принимал участие в региональном полуфинале по общему конкурсу, и по треку «Здравоохрание». В общем полуфинале я занял 31 место, а здесь — на треке «Здравоохранение» — результат чуть повыше, я стал победителем специализации «Здравоохранение».

Как Вы оцениваете организацию конкурса?

Очень высокий уровень. Для себя я уже приметил многие вещи — как организуются мероприятия. Опыт очень полезный, многие вещи можно использовать эффективно ‑ и в образовательном процессе, и в организации образовательных мероприятий.

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