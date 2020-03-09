Курган, 9 марта, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В Кургане прекрасная половина города получила цветы, поздравления и массу комплиментов от мужского состава регионального отделения «Молодёжки ОНФ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе организации.

«Молодёжка ОНФ» Курган Подарок с улыбкой и восхищением

Курганцы присоединились к всероссийской акции «Ты — прекрасна!» и поздравили 9 марта землячек. Молодые люди вручили тюльпаны работникам магазинов, аптек, покупательницам и встречным женщинам на улицах областного центра.

«Дорогие женщины, все хорошие и ласковые слова мира для вас! Ведь именно вы являетесь фундаментом счастливой семьи и материнской любви!», — поздравляют курганцы женщин города.

Напомним, акция «Молодёжки ОНФ» «Ты-прекрасна!» проходит с 6 по 9 марта в 85 регионах страны.