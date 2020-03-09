Москва, 9 марта, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Резкого падения цен на бензин ожидать не приходится, однако рост стоимости топлива может замедлиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Полагаю, что падение цены на нефть точно не приведет к снижению цен на топливо, к сожалению. Но, может быть, рост стоимости литра бензина может быть не таким активным», — завил Нилов.

В России законы экономики порой работают иначе, чем в других странах, указал он.

«Резкого принижения цен на топливо ожидать не придётся. У нас, к сожалению, законы экономики работают выборочно — когда дело касается крупного бизнеса, они прекращают работать», — отметил парламентарий.