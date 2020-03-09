Москва, 9 марта, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Паника на бирже

Так, индекс гонконгской биржи Hang Seng опустился ниже 25 000 пунктов. Это самый низкий уровень с августа 2019 года.

Саудовская биржа Tadawul обвалилась более чем на 9%.

Японская биржа Nikkei просела почти на 6%.

Британский индекс FTSE 100 упал на открытии торгов на 9,5% до 5835,1 пункта.

Немецкий индекс DAX открыл торги падением на 7,8% до 10 653,12 пункта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее экономическое охлаждение в мире началось из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае. COVID-19 распространился и в другие страны, на сегодняшний день крупнейшие очаги — Италия и Иран.

Однако спусковым крючком обвала стал развал соглашения ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти. Участники соглашения не смогли договориться о дальнейшем сокращении уровня добычи, и в итоге никаких ограничений по объемам добываемого черного золота больше нет. Нефть сразу же обвалилась в цене, потянув за собой остальную экономику.