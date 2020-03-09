Кострома, 9 марта, 2020, 11:10 — ИА Регнум. 6 марта в Костроме вынесли приговор виновнику резонансной аварии. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

СУ СКР по Костромской области Суд

Вечером 14 сентября 2019 года 32-летний житель областного центра управлял «Тойотой» в нетрезвом виде. На улице Костромской его автомобиль столкнулся с «Ладой», в которой находилась семья из Мурманской области. Мужчина и женщина получили травмы, их 8-летний сын скончался на месте аварии.

На допросе костромич признал свою вину. Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Помимо этого, мужчина должен будет выплатить родителям погибшего более 3,6 миллионов рублей.