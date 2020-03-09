Москва, 9 марта, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия потерь федерального бюджета от падения цен на нефть вплоть до уровня $25 хватит на 6−10 лет. Об этом сказано в заявлении Министерства финансов России, опубликованном сегодня, 9 марта.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Уточняется, что по состоянию на 1 марта объем средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей. Это 9,2% внутреннего валового продукта.

При этом в случае, если ликвидные средства в ФНБ сокращаются до объема ниже 5% ВВП, то ежегодный объем использования средств фонда не может превышать 1% ВВП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский рубль начал стремительное падение вслед за падением мировых цен на нефть. Нефть же быстро дешевеет после развала соглашения ОПЕК+ об ограничении уровня добычи черного золота.