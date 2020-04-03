Обрушение цен на нефтяных рынках и пандемия коронавируса оказывают разрушительное влияние на мировую экономику. Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые странами, ситуация на финансовых рынках продолжает оставаться сложной. Эксперты прогнозируют беспрецедентный коллапс и мировую рецессию. ИА REGNUM следит в этой трансляции за тем, как страны борются с новым кризисом. [[[picture1]]] Читайте также: Нефтяной кризис: цены на топливо, влияние на экономику — трансляция

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть и цены

09:21 09.03.2020 Одним из последствий эпидемии коронавируса может стать удорожание доллара до 79 рублей, прогнозировал ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Читайте также: Коронавирус обрушит нефть ниже 50 долларов за баррель — прогноз

09:23 09.03.2020 Прогноз экономиста звучал следующим образом: «Коронавирус — это даже не «чёрный лебедь» (экономической термин, обозначающий трудно прогнозируемое событие — прим. ИА REGNUM), а скорее некий чёрный птеродактиль или чёрный дракон, который одним взмахом крыла разбил розовые очки. Мы видим, что только за последние два месяца цены на нефть упали почти на 33%. С 71 доллара за баррель до 47,5 долларов в пятницу (6 марта 2020 года — прим. ИА REGNUM). Это минимальные цены за последние два года. Соответственно, мы видим, что курс рубля к доллару покатился ещё ниже и упал с 61 до 68 рублей за доллар. И если Россия и ОПЕК не договорятся о наращивании объёмов заморозки, то, скорее всего, нефть будет стоить ниже 50 долларов. В этом случае рубль легко укатится до 72 рублей за доллар, а дальше —до 75−79 рублей».

09:26 09.03.2020 Резюмируя, экономист Владислав Жуковский подчеркнул, что понять, насколько серьёзными будут последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики, нельзя, так как в мировой экономике накопилось критическое количество внутренних диспропорций и дисбалансов.

09:27 09.03.2020 К 5 марта 2020 года нефть опустилась ниже $51 за баррель. Читайте также: Нефть снова опустилась ниже $51 за баррель

09:28 09.03.2020 Предложение дополнительно сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ из-за влияния коронавируса COVID-19 было одобрено на заседании министров государств ОПЕК 5 марта. Читайте также: Министры стран ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи из-за COVID-19

09:30 09.03.2020 Мировой нефтяной рынок негативно отреагировал на «неопределенность» встречи ОПЕК+, сообщило 5 марта агентство Reuters. Читайте также: Нефть падает из-за «неопределенности» ОПЕК+ — Commerzbank

09:31 09.03.2020 К вечеру 5 марта стало известно, что майские фьючерсы Brent подешевели на $1,16 (2,27%) до $49,97 за баррель. Апрельские фьючерсы WTI упали в цене на 87 центов (1,86%) до $45,91 за баррель. Читайте также: Нефть упала ниже $50 из-за коронавируса и разногласий ОПЕК+

09:32 09.03.2020 Торги на Мосбирже 5 марта открылись снижением по рублевым парам. Читайте также: Рубль растерял все заработанные очки

09:33 09.03.2020 К 6 марта цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $46 за баррель. Читайте также: Нефть Brent опустилась ниже $46 впервые с июня 2017 года

09:34 09.03.2020 Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Курс доллара к вечеру 6 марта вырос на 86 копеек и достиг 68,48 рубля. Евро подорожал на 1 рубль 66 копеек — до 77,56 рубля. Читайте также: Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

09:35 09.03.2020 Мировые цены на нефть обрушились на 8% в ходе торговой сессии 6 марта. Нефть марки Brent достигла минимума в $45,29. Читайте также: Нефть рухнула до $45 за баррель

09:36 09.03.2020 После резкого крушения до $45 в ходе торгов 6 марта нефть марки Brent некоторое время удерживала позиции вблизи отметки $46 за баррель. Читайте также: Нефть удерживается вблизи $46 после резкого падения

09:39 09.03.2020 6 марта министр энергетики России Александр Новак сообщил, что министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти на фоне падения спроса на черное золото из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в мире.

09:40 09.03.2020 Напомним, что страны ОПЕК рекомендовали всем странам, входящим в соглашение ОПЕК+, сократить добычу нефти в совокупности на 1,5 млн баррелей в сутки. Таким образом ОПЕК пытается затормозить падение цен на нефть на фоне распространения коронавируса COVID-19. При этом странам, входящим в картель, предлагалось сократить добычу на 1,0 млн баррелей в сутки в целом, а странам не-ОПЕК — на 500 тыс. баррелей в сутки.

09:40 09.03.2020 Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак по итогам переговоров заявил, что Москва будет продолжать работать в рамках хартии ОПЕК+, однако соглашаться на дальнейшее сокращение добычи нефти не будет.

09:41 09.03.2020 «Что касается сокращения, наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения с 1 апреля этого года нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению», — сказал Новак по итогам переговоров.

09:42 09.03.2020 Данные торгов в пятницу, 6 марта, показали, что цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediete) за день обвалилась более чем на 10%. По состоянию на 23:07 мск 6 марта, стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле снизилась на 10,48% — до $41,09 за баррель. Читайте также: Нефть WTI за день подешевела более чем на 10%

09:43 09.03.2020 Совладелец нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун ранее заявил, что от разрыва сделки ОПЕК+ Россия будет терять порядка $100−150 млн в день. Читайте также: Совладелец ЛУКОЙла оценил потери экономики РФ от разрыва сделки ОПЕК+