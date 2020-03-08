Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 8 марта, 2020, 23:24 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске студенты-спасатели поздравили женщин, которые несут службу в праздничный день 8 Марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ямало-Ненецком РО ВСКС.

Ямало-Ненецкое РО ВСКС Цветы для женщин, спасающих жизни

Многие представительницы прекрасной половины человечества в Международный женский день замечательный праздник несут службу и от их работы зависят жизни.

Молодые люди из Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили и поблагодарили сотрудниц Единой дежурно — диспетчерской службы города Ноябрьска. Они с восхищением отметили, что при добросовестном несении службы женщины умудряются быть прекрасными мамами и хранительницами семейного очага.