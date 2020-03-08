Женщины-спасатели Ямала 8 Марта получили подарки от волонтёров
Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 8 марта, 2020, 23:24 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске студенты-спасатели поздравили женщин, которые несут службу в праздничный день 8 Марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ямало-Ненецком РО ВСКС.
Ямало-Ненецкое РО ВСКС
Цветы для женщин, спасающих жизни
Многие представительницы прекрасной половины человечества в Международный женский день замечательный праздник несут службу и от их работы зависят жизни.
Молодые люди из Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили и поблагодарили сотрудниц Единой дежурно — диспетчерской службы города Ноябрьска. Они с восхищением отметили, что при добросовестном несении службы женщины умудряются быть прекрасными мамами и хранительницами семейного очага.