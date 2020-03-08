Ханты-Мансийск, 8 марта, 2020, 22:17 — ИА Регнум. В Югре судебные приставы-исполнители приняли участие в акции «Вам, любимые!», поздравив женщин Ханты-Мансийского автономного округа с Международным женским днём. Милым дамам были вручены в подарок цветы, поздравительные открытки и памятки о сервисе «Банк данных исполнительных производств», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по ХМАО — Югре.

Пресс-служба УФССП России по ХМАО «Вам, любимые!» в Югре

В одном из супермаркетов Ханты-Мансийска судебные приставы разместили праздничный мобильный пункт, где разъяснялись вопросы, входящие в компетенцию ФССП России.

Не были забыты и коллеги по службе и ветераны, которые принимали поздравления в каждом структурном подразделении службы.