8 марта участницы конкурса «Лидеры России» рассказали о своих увлечениях
Москва, 8 марта, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В международный женский день полуфиналистки конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — поделились историями о своих увлечениях. Женщины-лидеры успешны не только в семье и на работе, но и активно занимаются благотворительной деятельностью, выступают капитанами футбольных команд, занимаются парашютным и мотоциклетным спортом, танцуют, пишут стихи и покоряют горные вершины.
Полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Мария Лелека из Рязани заведует приемным отделением городской клинической больницы скорой помощи. Мария уже более 5 лет в свободное время занимается экстремальными видами спорта. Сначала увлекалась аквабайком и мотоспортом, а сейчас поменяла увлечение на прыжки с парашютом.
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Финалистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Юлия Лысенко по образованию провизор, национальный менеджер аптечного продвижения компании «ГЕРОФАРМ». Юлия выступала для студентов на Международном форуме по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia, где темой лекции был «TED talks — мотивирующие истории успеха». Кроме того, хрупкая девушка ведет социальный проект, имеет 3-й разряд по парашютному спорту, горлом ломает стрелы, лежит на гвоздях, бегает гонки героев, и, даже после падения, находит в себе силы подняться на самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус.
Кроме своих экстремальных увлечений, Юлия занимается благотворительностью. С 2013 года помогает детям-сиротам, а с 2017 года вместе с выпускниками президентской программы в рамках социального проекта «Хорошее дело» дарит подарки, проводит экскурсии на предприятия, помогает определиться с профессией и через развивающие игры показывает лидерские компетенции воспитанникам детских домов. Проект транслирует культурный код компаний через экскурсии на предприятия, наставничество от лидеров отрасли и профориентацию. На предприятиях дети наблюдают за тем, как машина превращается в груду металлолома, изучают инновации в сфере робототехники и печатают детали на 3D-принтере. Проект имеет ряд наград, в том числе стал победителем этапа «Добрый город» в рамках кадрового конкурса «Мой город мои возможности», который проводился в Санкт-Петербурге при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».
После финала конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Юлия вышла замотивированной на покорение новых вершин в сфере здравоохранения. Она призывает всех женщин участвовать в конкурсе, не бояться соперничества и пробовать свои силы. По мнению Юлии, рецепт женского лидерства кроется в том, чтобы не бороться с мужчинами за успех, а действовать в команде и синергии: «Женщина надежный товарищ и друг, который может быть рядом в тяжелых и даже экстремальных ситуациях. В гендерно разнообразных командах кроется большая сила!».
Полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО Елена Лядова работает главным специалистом по качеству - верификатором АО «НПК «ВТ и СС». Елена - мама, экономист и мотоциклист с «поэтической душой». Она воспитывает сына и дочь. В 2017 году Елена начала писать стихи и уже выпустила сборник для продажи в магазинах. А вместе с братом Павлом Кобяком развивает мотодвижение - проект «Сел и Поехал».
Полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Елена Каверина из Тулы 15 лет работает в тульской медицинской компании «ФармБетХим» и выросла с должности менеджера до начальника фармацевтического отдела. Девушка в 25 лет получила три высших образования (высшее медицинское, фармацевтическое и лингвистическое) и сочетает их в работе в двух городах — Москве и Туле. Елена преподает на русском и английском языках на кафедре медико-биологических дисциплин и фармакогнозии в Тульском педагогическом университете и на должности доцента кафедры общественного здоровья, здравоохранения преподает и курирует международную деятельность на кафедре РУДН. Кроме того, полуфиналистка конкурса занимается разработкой лечебного косметического средства на основе калины.
Несмотря на занятость, Елена находит время на любимое увлечение. Еще будучи студенткой РУДН, она увлеклась танцами народов мира и стала солисткой интернационального хореографического ансамбля «Ритмы дружбы», где танцевала 13 лет. Сейчас сама делает постановки для танцевального коллектива РУДН.
Благодаря заданию «Сердце лидера» у Елены появился международный социальный проект, который занимается изучением распространенности и повышении информированности пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. В основном, это сердечно-сосудистые, эндокринологические заболевания и новообразования. Вместе с волонтерами команда Елены собрала данные об осведомленности людей о хронических заболеваниях с помощью анкетирования, интервью, опросов и интернета в разных странах мира. Проект затрагивает жителей Азии, Африки, Латинской Америки и России и дает хорошие результаты.
Директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ, председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова рисует картины, совершала восхождения на Эльбрус, была в Гималаях, на Тибете и в Непале, а также бегала полумарафоны. Татьяна не сомневается, что «женщина-лидер по своей природе многозадачна. Она сочетает в себе семейные ценности, управленческие и предпринимательские навыки, ответственность, образование, эмпатию и, конечно, творчество жизни. Я желаю всем нашим девушкам покорять новые вершины с улыбкой на лице, постоянно развиваться, делиться друг с другом опытом, маленькими шагами менять нашу страну и жизнь других людей к лучшему, а жизнь, несомненно, ответит вам взаимностью».