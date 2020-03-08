Москва, 8 марта, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В международный женский день полуфиналистки конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — поделились историями о своих увлечениях. Женщины-лидеры успешны не только в семье и на работе, но и активно занимаются благотворительной деятельностью, выступают капитанами футбольных команд, занимаются парашютным и мотоциклетным спортом, танцуют, пишут стихи и покоряют горные вершины.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Мария Лелека

Полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Мария Лелека из Рязани заведует приемным отделением городской клинической больницы скорой помощи. Мария уже более 5 лет в свободное время занимается экстремальными видами спорта. Сначала увлекалась аквабайком и мотоспортом, а сейчас поменяла увлечение на прыжки с парашютом.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Мария Лелека

«Я занимаюсь экстренной медициной, переживаю очень много эмоций и выбираю экстремальные увлечения для того, чтобы переключиться. Например, когда я прыгаю с парашютом и делаю первый шаг из самолета, ощущаю минуты свободного падения, состояние полета, а все проблемы кажутся совсем крохотными и незначительными», — рассказалаМария.

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Финалистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Юлия Лысенко по образованию провизор, национальный менеджер аптечного продвижения компании «ГЕРОФАРМ». Юлия выступала для студентов на Международном форуме по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia, где темой лекции был «TED talks — мотивирующие истории успеха». Кроме того, хрупкая девушка ведет социальный проект, имеет 3-й разряд по парашютному спорту, горлом ломает стрелы, лежит на гвоздях, бегает гонки героев, и, даже после падения, находит в себе силы подняться на самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Юлия Лысенко

«Я очень люблю вызовы. Например, на «Курсе героя» мы горлом ломали стрелы, лежали на гвоздях и ходили по стеклам. Основой курса была психологическая тренировка, где очень важно пройти сквозь страх, принять его и начать действовать иначе. Для жизни все действия были не опасны, производились под контролем инструкторов. В конце тренинга нам предложили совершить восхождение на Эльбрус. Я чувствовала, мне надо быть там, — поделилась Юлия, — Мы долго готовились к восхождению: бегали и тренировали выносливость, в горах ходили на акклиматизационные выходы. В ночь восхождения был сильный ветер, мы пошли на вершину, одетые в лыжные костюмы, теплые куртки, непродуваемые варежки и «балаклавы» (лыжные маски, закрывающие головы). На «косой полке» (тропе под углом на восточной вершине Эльбруса) меня сдуло порывом ветра, и я упала на спину. Начала скользить головой вниз с устрашающей скоростью. В голове была одна мысль: «Перевернись!», так говорил инструктор. Я сделала две попытки и у меня получилось! Меня протащило ещё немного, и я остановилась на поверхности Эльбруса, избежав столкновения со скалами и попадания в расщелины. Люди наверху были размером с мизинец, я подала сигнал, что со мной всё в порядке. Одной «кошки» (металлические приспособления, которые крепятся на ботинках) не было, погнулись горные палки, расстегнулся рюкзак и вещи рассыпались по горе. Чтобы не поддаваться панике, ставила перед собой маленькие цели: собирать вещи в рюкзак одну за одной. Спасатель из нашей группы прибежал ко мне, мы пошли наверх и вернулись практически к месту старта. Я отказалась возвращаться в базовый лагерь, у меня была цель — взойти в 2016 году на Эльбрус. И мы снова, но уже вместе в связке, пошли в гору. Каждый порыв ветра вызывал страх, но я шла вперед. Одной идти в сотни раз тяжелее. Ритм коллектива придаёт тебе силы, на Эльбрусе важно сосредоточится на ближнем: как идёт, как дышит, как ощущает себя, тогда забываешь о том, что тебе нечем дышать и нет сил идти. И вдруг за поворотом я увидела свою команду в красных куртках. Они ждали меня на залитой солнцем поляне. Мы вместе продолжили путь наверх, достигли вершины и успешно спустились! Только внизу я осознала всю опасность произошедшего. То, что я сумела сама остановится, собрав всю себя, даёт мне энергию двигаться дальше. А команда заряжает даже когда силы на нуле».

Кроме своих экстремальных увлечений, Юлия занимается благотворительностью. С 2013 года помогает детям-сиротам, а с 2017 года вместе с выпускниками президентской программы в рамках социального проекта «Хорошее дело» дарит подарки, проводит экскурсии на предприятия, помогает определиться с профессией и через развивающие игры показывает лидерские компетенции воспитанникам детских домов. Проект транслирует культурный код компаний через экскурсии на предприятия, наставничество от лидеров отрасли и профориентацию. На предприятиях дети наблюдают за тем, как машина превращается в груду металлолома, изучают инновации в сфере робототехники и печатают детали на 3D-принтере. Проект имеет ряд наград, в том числе стал победителем этапа «Добрый город» в рамках кадрового конкурса «Мой город мои возможности», который проводился в Санкт-Петербурге при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

«Главный вопрос детей сирот к обществу и государству: «Кому мы нужны?» По мнению большинства, мир для таких детей закрыт, и в лучшем случае, их ждет низкоквалифицированная работа. Все эти страхи есть у детей из детских домов, но им не с кем поговорить об этом, поэтому с командой выпускников президентской программы мы создали проект популяризации культуры профессий «Хорошее дело». Нам хочется показать детям и подросткам, что мир гораздо шире, чем кажется, для их реализации есть все ресурсы и огромный выбор профессий. Я хочу, чтобы и мои дети участвовали в подобных проектах, общались с профессионалами своего дела и понимали, как все устроено в компаниях. Кроме профориентационного обучения, мы хотим привить детям культурный код профессий через выставки, театральный постановки, литературную классику, Мы можем поделиться добротой и опытом, сделать что-то большее, чем просто оказать материальную помощь вместе с единомышленниками. И они готовы помогать совершенно бесплатно. Это мотивирует делаешь мир лучше!» — рассказывает Юлия

После финала конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Юлия вышла замотивированной на покорение новых вершин в сфере здравоохранения. Она призывает всех женщин участвовать в конкурсе, не бояться соперничества и пробовать свои силы. По мнению Юлии, рецепт женского лидерства кроется в том, чтобы не бороться с мужчинами за успех, а действовать в команде и синергии: «Женщина надежный товарищ и друг, который может быть рядом в тяжелых и даже экстремальных ситуациях. В гендерно разнообразных командах кроется большая сила!».

Полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО Елена Лядова работает главным специалистом по качеству - верификатором АО «НПК «ВТ и СС». Елена - мама, экономист и мотоциклист с «поэтической душой». Она воспитывает сына и дочь. В 2017 году Елена начала писать стихи и уже выпустила сборник для продажи в магазинах. А вместе с братом Павлом Кобяком развивает мотодвижение - проект «Сел и Поехал».

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Елена Лядова

«Мой брат много лет путешествует на мотоциклах и пишет книги-очерки про свои путешествия. Полгода назад я пошла учиться в мотошколу. Мотоцикл дает мне свободу мыслей и в конце мая я планирую поехать на 20-летие Брестского мотослета, куда приезжают люди со всех уголков земного шара, — говорит Елена, — Три года назад я достаточно активно стала писать стихи, и осенью прошлого года вышел первый сборник, где около 200 стихотворений. Сборник называется «Для всех и для каждого» и подписан моей девичьей фамилией «Кобяк».

Полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Елена Каверина из Тулы 15 лет работает в тульской медицинской компании «ФармБетХим» и выросла с должности менеджера до начальника фармацевтического отдела. Девушка в 25 лет получила три высших образования (высшее медицинское, фармацевтическое и лингвистическое) и сочетает их в работе в двух городах — Москве и Туле. Елена преподает на русском и английском языках на кафедре медико-биологических дисциплин и фармакогнозии в Тульском педагогическом университете и на должности доцента кафедры общественного здоровья, здравоохранения преподает и курирует международную деятельность на кафедре РУДН. Кроме того, полуфиналистка конкурса занимается разработкой лечебного косметического средства на основе калины.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Елена Каверина

Несмотря на занятость, Елена находит время на любимое увлечение. Еще будучи студенткой РУДН, она увлеклась танцами народов мира и стала солисткой интернационального хореографического ансамбля «Ритмы дружбы», где танцевала 13 лет. Сейчас сама делает постановки для танцевального коллектива РУДН.

«Я занимаюсь танцами с момента поступления в университет, ставлю номера, которые показывают в Кремле, за рубежом и побеждают на конкурсах. Нашему ансамблю скоро50 лет, — поделилась Елена, — Также я занимаюсь научными разработками и создала учебную косметическую серию для лечения хронических кожных заболеваний. Я была лучшим выпускником медицинского института, поэтому мне разрешили делать научные разработки, и я решила сделать что — то полезное для общества. У нас была лаборатория технологий лекарственных средств и фармакогнозии. Мы выбрали калину — перспективное вещество для фармакогнозии, проанализировали состав, выделили масла и сделали структуру для косметического средства. И потом с согласия пациентов пробовали его на людях с проблемной кожей, результат был очень хорошим. Мы планируем запатентовать лечебный крем, подать на грант и начать производство».

Благодаря заданию «Сердце лидера» у Елены появился международный социальный проект, который занимается изучением распространенности и повышении информированности пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. В основном, это сердечно-сосудистые, эндокринологические заболевания и новообразования. Вместе с волонтерами команда Елены собрала данные об осведомленности людей о хронических заболеваниях с помощью анкетирования, интервью, опросов и интернета в разных странах мира. Проект затрагивает жителей Азии, Африки, Латинской Америки и России и дает хорошие результаты.

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Татьяна Дьяконова

Директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ, председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова рисует картины, совершала восхождения на Эльбрус, была в Гималаях, на Тибете и в Непале, а также бегала полумарафоны. Татьяна не сомневается, что «женщина-лидер по своей природе многозадачна. Она сочетает в себе семейные ценности, управленческие и предпринимательские навыки, ответственность, образование, эмпатию и, конечно, творчество жизни. Я желаю всем нашим девушкам покорять новые вершины с улыбкой на лице, постоянно развиваться, делиться друг с другом опытом, маленькими шагами менять нашу страну и жизнь других людей к лучшему, а жизнь, несомненно, ответит вам взаимностью».