Москва, 8 марта, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Кардиолог Евгения Кудашова вышла в суперфинал конкурса «Лидеры России» по профессиональному треку «Здравоохранение».

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Евгения Кудашова

Выпускница Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко, кардиолог с 15-летним стажем, кандидат медицинских наук Евгения Кудашова является заместителем генерального директора по науке и инновациям сети частных клиник «Олимп здоровья». Она — автор двух патентов на изобретения и более 30 научных публикаций в России и за рубежом.

В 2015 году Евгения Кудашова возглавила отдел аспирантуры и докторантуры ВГМА, в 2016 году — заместителем проректора по научно-инновационной деятельности.

«Если говорить о точке карьерного прорыва, которую я считаю таковой, то это точка принятия решения уйти из вуза с целью участия в запуске Группы компаний «Олимп здоровья», основателем которой является Александр Кириллович Соловьев. Это группа инновационных медицинских центров в Воронеже, — рассказала Евгения Кудашова корреспонденту ИА REGNUM, — Именно участие в организации работы многопрофильного центра «с нуля», успешная реализация всех порученных направлений и проектов, дали мне управленческий опыт и уверенность в своих силах».

Евгения Кудашова — врач в третьем поколении.

«Был ли это мой осознанный выбор после школы? Вряд ли. Да любой ребенок из семьи врачей ответит примерно также. Это же бесконечная дискуссия родителей и обсуждение пациентов дома, как и что лучше предпринять, радость от удачи, благодарность и уважение людей, звонки и выезды из дома ночью — это все абсолютно обыденные вещи из моего детства. Ну и отсюда даже и не обсуждалось иного варианта профессии», — рассказала Евгения Кудашова.

Вы впервые участвуете в конкурсе «Лидеры России»?

Да, это в первый раз. Каждый год я собиралась, но не решалась. А в этом году и мой муж, и все окружающие меня люди сказали: «Открылся трек «Здравоохранение». Неужели и в этот раз ты не пойдешь? Что еще нужно, для того, чтобы ты попробовала?»

В чем состоял Ваш проект «Сердце Лидера?»

Мой проект представляет из себя пилот комплексной системы подготовки талантливых обучающихся. Это была специально разработанная комплексная программа для ординаторов первого и второго года, разработанная в сотрудничестве с Воронежским государственным медицинским университетом, при поддержке ректора Игоря Эдуардовича Есауленко, при поддержке основателя и учредителя сети клиник «Олимп здоровья» Александра Кирилловича Соловьева.

Этот проект реализовывался таким образом: на первом этапе было проведение конкурсного отбора, и выявления тех ребят, которые достойны получить себя наставника, получить личное, индивидуальное развитие, групповые занятия по непредметным навыкам. То есть, это не предметное обучение. Профессиональные знания они очень хорошо получают в своих вузах. А мы предложили знания «дополнительно и сверху» — по коммуникациям с пациентами, по языку, по информационной системе, по взаимодействию с коллегами. Эта программа реализуется на базе высокотехнологичного центра «Олимп здоровья» в Воронеже. И такая возможность есть далеко не у всех ребят. Увидеть такое оборудование, которое в нем есть, например. Таких ребят немного — на сегодняшний день их всего 11 человек.

Как Вы оцениваете качество организации конкурса?

Как высочайшее. Начиная с «малых процессов», на которых обычно сваливаются те мелочи, которые оставляют неприятное впечатление. На конкурсе «Лидеры России» нет мелочей, здесь все очень важно, все люди важны, организация конкурса просто великолепна.