Кардиолог Евгения Кудашова — суперфиналистка трека «Здравоохранение»
Москва, 8 марта, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Кардиолог Евгения Кудашова вышла в суперфинал конкурса «Лидеры России» по профессиональному треку «Здравоохранение».
Выпускница Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко, кардиолог с 15-летним стажем, кандидат медицинских наук Евгения Кудашова является заместителем генерального директора по науке и инновациям сети частных клиник «Олимп здоровья». Она — автор двух патентов на изобретения и более 30 научных публикаций в России и за рубежом.
В 2015 году Евгения Кудашова возглавила отдел аспирантуры и докторантуры ВГМА, в 2016 году — заместителем проректора по научно-инновационной деятельности.
Евгения Кудашова — врач в третьем поколении.
Вы впервые участвуете в конкурсе «Лидеры России»?
Да, это в первый раз. Каждый год я собиралась, но не решалась. А в этом году и мой муж, и все окружающие меня люди сказали: «Открылся трек «Здравоохранение». Неужели и в этот раз ты не пойдешь? Что еще нужно, для того, чтобы ты попробовала?»
В чем состоял Ваш проект «Сердце Лидера?»
Мой проект представляет из себя пилот комплексной системы подготовки талантливых обучающихся. Это была специально разработанная комплексная программа для ординаторов первого и второго года, разработанная в сотрудничестве с Воронежским государственным медицинским университетом, при поддержке ректора Игоря Эдуардовича Есауленко, при поддержке основателя и учредителя сети клиник «Олимп здоровья» Александра Кирилловича Соловьева.
Этот проект реализовывался таким образом: на первом этапе было проведение конкурсного отбора, и выявления тех ребят, которые достойны получить себя наставника, получить личное, индивидуальное развитие, групповые занятия по непредметным навыкам. То есть, это не предметное обучение. Профессиональные знания они очень хорошо получают в своих вузах. А мы предложили знания «дополнительно и сверху» — по коммуникациям с пациентами, по языку, по информационной системе, по взаимодействию с коллегами. Эта программа реализуется на базе высокотехнологичного центра «Олимп здоровья» в Воронеже. И такая возможность есть далеко не у всех ребят. Увидеть такое оборудование, которое в нем есть, например. Таких ребят немного — на сегодняшний день их всего 11 человек.
Как Вы оцениваете качество организации конкурса?
Как высочайшее. Начиная с «малых процессов», на которых обычно сваливаются те мелочи, которые оставляют неприятное впечатление. На конкурсе «Лидеры России» нет мелочей, здесь все очень важно, все люди важны, организация конкурса просто великолепна.