Калуга, 8 марта, 2020, 14:24 — ИА Регнум. Осужденный за одобрение в социальной сети террористического акта в архангельском УФСБ калужанин Иван Любшин серьезно болен — известно, что он ранее неоднократно лечился в областной психиатрической больнице и состоит там на учёте. Об этом 8 марта рассказал в беседе корреспондентом ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

ИА Красная Весна В суде

По словам правозащитника, он лично присутствовал на судебном процессе Любшина в качестве наблюдателя. Проведение заседания оставило у омбудсмена много вопросов. Так, мать подсудимого неоднократного заявляла судье о том, что её сын психически не здоров, но эти заявления остались без внимания. К тому же, калужский адвокат, ведший дело Любшина, заболел, о чём предоставил суду документы и просил перенести заседание на другое число, с чем согласился и прокурор, но судья отказал. Отцу подсудимого пришлось срочно приглашать защитника из Москвы, которой за один день сложно было разобраться в данном деле. Самого подсудимого буквально «вытащили» на процесс с больничного листка. Помимо астмы Любшин был простужен. Юрий Зельников также считает, что суд не уделил должного внимания рецензии на лингвистическую экспертизу, которую, сами рецензианты посчитали явно не профессиональной. Однако на заседание суда экспертов не пригласили. Отсутствовали на суде и калужские психиатры, чьим пациентом является Любшин.

«Возможно, суд второй инстанции будет более внимателен к этим важным вопросам», — предположил омбудсмен из Калуги.

Напомним, житель Калуги Иван Любшин ранее был приговорён Вторым Западным окружным военным судом к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за комментарий с оправданием терроризма в социальной сети «ВКонтакте». Осужденного взяли под стражу в зале суда.