Тюмень, 8 марта, 2020, 13:49 — ИА Регнум. В Тюмени 8 Марта прошло праздничное шествие с плакатами «Дорогая, ты прекрасна!». Молодые люди устроили интерактивные конкурсы для мужчин, в том числе забег на каблуках, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Владимир Сбитнев.

Пресс-служба «Молодой гвардии» по Тюменской области «Дорогая, ты права!» скандировали тюменцы

«В 1910 году Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. С тех пор каждый год женщины стали устраивать митинги и шествия. Мы решили вернуться к истокам праздника 8 Марта таким образом», — прокомментировал задумку Владимир Сбитнев.

Девушкам Тюмени на улицах дарили цветы. Сладкие призы добывались в конкурентной борьбе. Тюменцы узнали, как нелегко пробежать 20 метров со спутницей на руках. В этом конкурсе победила пара из Ялуторовска Ярослав и Мария. Но самым жарким стал мужской забег на каблуках. Ведь молодым людям пришлось это сделать в женской одежде и при макияже. Больше всех призёров было в конкурсе на экспресс-комплимент милым дамам.