Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 8 марта, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Полицейские Ленинска-Кузнецкого полицейские поздравили женщин-автомобилистов с 8 Марта.

42.мвд.рф Жёлтые тюльпаны для автоледи

«Каждой женщине инспекторы вручили открытки и яркие жёлтые тюльпаны. Выбор цветовой гаммы букета оказался не случаен, он ассоциируется с одним из сигналов светофора, который призывает всегда быть внимательными при управлении автомобилем», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Автоледи, в свою очередь, пообещали всегда соблюдать правила безопасного поведения на дорогах и стать примером для водителей-мужчин.