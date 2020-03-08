Томск, 8 марта, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Томской области в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вам, любимые!» добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц УМВД России по региону.

70.мвд.рф Поздравление с 8 Марта

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, добровольцы пришли в информационный центр и следственное управление полиции региона. Женщинам подарили тюльпаны и зачитали поздравительные стихи.

Представительницам прекрасного пола пожелали счастья, здоровья, неувядающей красоты, вечной молодости и любви.

В пресс-службе ведомства рассказали, что женщины с улыбкой принимали цветы и поздравления от спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области с 8 Марта поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны.

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