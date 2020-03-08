Омск, 8 марта, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню, проходит 8 марта в Омской области. В том числе, в рамках акции волонтёры поздравили женщин-ветеранов Великой отечественной войны.

Волонтёрский центр «Позитив» Поздравление ветерана с 8 Марта

«8 марта в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!» волонтёры Омской области встретились с теми представительницами прекрасного пола, в адрес которых, помимо поздравлений, прозвучали и слова благодарности. Благодарность за наше мирное небо, за нашу свободную жизнь — женщинам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны!» — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM специалист по работе с молодёжью регионального молодёжного центра, координатор акции «Вам, любимые!» Артём Серебренников.

По его словам, увитые красными праздничными лентами букеты тюльпанов отправились к 26 омским адресатам.

«Дорогие наши! От всей души примите поздравления! И знайте, что для нас, волонтёров, вы прекрасны и замечательны! У вас мы учимся силе духа, стойкости и в то же время нежности и заботе! Спасибо вам за всё!» — резюмировал Артём Серебренников.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках акции «Вам, любимые!» с 8 Марта поздравили жительниц Томской области.

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