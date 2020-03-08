Грозный, 8 марта, 2020, 09:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что государственный департамент США якобы начал проверку его счетов в зарубежных банках. Соответствующее заявление он опубликовал на своем Telegram-канале.

Minkavkaz.gov.ru Рамзан Кадыров

Напомним, что 7 марта радиостанция «Голос Америки» (СМИ — иноагент в РФ) обнародовала выдержки из переписки представителя Государственного департамента США с конгрессменами Томом Малиновски и Джо Уилсоном. Они обсуждали насколько введенные властями США санкции против Рамзана Кадырова мешают его связям на Ближнем Востоке. В частности, упоминались частые поездки Кадырова в Объединенные Арабские Эмираты, а также инвестиции ОАЭ в Чечню.

Чиновник Госдепа заверил конгрессменов, что за делами Кадырова на Ближнем Востоке тщательно следят, и в ближайшее время американские дипломаты обсудят с властями ОАЭ важность привлечения главы Чечни к ответственности.

Кадыров заявил, что его совершенно не волнуют американские санкции и их возможное ужесточение. Тем более что счетов и активов за границей у главы Чечни нет.

«Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и что им отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой президент, свое Федеральное собрание. Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься», — написал Рамзан Кадыров.

Также глава Чечни подчеркнул, что права человека в республике соблюдаются «в сто раз лучше, чем в США или в странах-сателлитах». Более того, Кадыров считает, что американских конгрессменов вовсе не интересует соблюдение прав человека в республике — на самом деле их интересует подрыв стабильности, мира и порядка в Чечне.