Киев, 8 марта, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк «зондирует почву» относительно назначения его главой Национального банка Украины, сообщает 8 марта издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

По словам источника, в Офисе Зеленского бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк, равно, как и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны и Украины Александр Турчинов давно совершают попытки «примкнуть» к новой власти. Турчинов, по словам источника, после президентских выборов (апрель 2019 года) надеялся, что останется на занимаемой им должности секретаря СНБО. Яценюк пытался попасть в новое украинское правительство осенью, как утверждает источник. С переменой власти, как утверждает источник, «новая серия» попыток попасть в правительство.

«Яценюк намекает, что был бы хорошим главой НБУ. Он упирает на то, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России. Но пока в Офисе президента стараются держаться от Яценюка подальше. Всем понятно, что если мы его берем, то тогда рейтинг и Зеленского, и «Слуги народа» совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка и «Народного фронта» (находятся, по данным издания, в районе 0,5% — ИА REGNUM), — цитирует источник в Офисе президента Украины украинское издание.

ИА REGNUM напоминает, когда Арсений Яценюк был главой правительства (февраль 2014 года — апрель 2016 года), курс украинской гривны увенчался «обвалом». Для сравнения, когда Яценюк занял пост главы украинского правительства, курс гривны по отношению к доллару был 9,5 гривен (февраль 2014 года). Когда Яценюк покинул свой пост (апрель 2016 года), один доллар стоил 25 гривен. Кроме того, при Арсении Яценюке были «заморожены» заработные платы и пенсии, в то время как тарифы на коммунальные услуги росли.