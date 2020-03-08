Тюмень, 8 марта, 2020, 09:22 — ИА Регнум. В городах и сёлах Тюменской области активисты «Молодёжки ОНФ» поздравили учителей, продавцов, медиков с Международным женским днём. Прекрасным тюменкам ребята вручили более 200 открыток собственного изготовления, со словами признательности и уважения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор региональной организации Тимур Нигматуллин.

Пресс-служба «Молодёжки ОНФ» Тюменкой области Поздравление жительницы села Исетское

«Акция «Ты прекрасна!» проводится в Тюменской области не первый год. И каждый раз в неё вовлекаются всё больше ребят. И всегда присутствует эффект неожиданности. Женщины приятно удивляется вниманию, поздравлениям. Подходишь к продавцу, к примеру, у неё серьёзный, сосредоточенный вид. Праздник, а они на работе. Даришь открытку ‑ и женщина расцветает прямо на глазах от внимания», — отмечает Тимур Нигматуллин.

В 2020 году ребята из «Молодёжки ОНФ» Тюменской области поздравили с Международным женским днём поваров, учителей школы села Исетское, медиков областной клинической больницы №2 в Тюмени, преподавателей колледжа цифровых и педагогических технологий и колледжа индустрии питания, коммерции и сервиса, а также продавцов нескольких магазинов.

Отметим, что акция «Ты-прекрасна!» проводится с 6 по 9 марта активистами «Молодёжки ОНФ» по всей России.