Москва, 8 марта, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Международная следственная группа, занимающаяся расследованием причин крушения летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета Российской Федерации при поиске свидетелей. Такие данные следуют из документа, опубликованного 7 марта на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

Defensie.nl Похороны пассажиров рейса MH17

Этот документ представляет собой протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы в нидерландском городе Дриберген. Встреча состоялась в январе 2018 года.

Работники прокуратуры Нидерландов напрямую подняли вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые, по мнению следователей, проживают в РФ. Осуществлять этот «выход на свидетелей» предлагалось без уведомления российских властей.

Бельгийская сторона на той же встрече заявила, что не видит никаких проблем в том, чтобы нарушить суверенитет России в целях поиска свидетелей.

Там же и представитель Украины заявил, что «не видит в этом сложностей, но должен сперва обсудить этот вопрос».

Далее оперативный штаб обсуждает, как нужно заманивать свидетелей, а затем переходит к теме «допроса подозреваемых» на территории России. Подчеркивается, что допросы предполагается проводить без вовлечения в это российских властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование причин гибели MH17 тянется уже почти шесть лет. Все это время международная следственная группа занимается только одним — подгонкой любых «доказательств» для обвинения России в гибели самолета.