Москва, 8 марта, 2020, 08:50 — ИА Регнум. Ярким лунным диском порадует землян весенне небо 9 марта. На территории России максимально большую Луну можно будет наблюдать в ночь с 9 на 10 марта.

Павел Редин ИА Красная весна Полная луна

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.

Максмально близко Луна приблизится к Земле 10 марта в 06:28 по всемирному координированному времени (09:28 мск). Ближайшее к этому моменту полнолуние приходится на 9 марта 17:48 (20:48 мск). Из-за минимального временного расстояния между двумя астрономическими объектами, ближайшее суперлуние будет одним из наиболее ярких в 2020 году.