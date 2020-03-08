Скопье, 8 марта, 2020, 09:32 — ИА Регнум. 7 марта Специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер в интервью для Wall Street journal заявил, что «исполнение Преспанского соглашения — ключевое условие для продвижения Северной Македонии на пути в НАТО и Европейский союз, и эти вещи взаимосвязаны».

U.S. National Guard Американские и македонские солдаты. Македония

«Я не хотел бы делать прогнозов относительно того, какую политику будет проводить ВМРО-ДПМНЕ в течение смены власти в Северной Македонии, но могу сказать, что будут делать Объединенные нации. Мы продолжим поддерживать Преспанское соглашение и его реализацию, так же, как и продвижение Северной Македонии по пути евроинтеграции», — заявил Палмер.

ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) — самая крупная оппозиционная партия Северной Македонии. После отставки правительства Зорана Заева в связи с негативным решением Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС было сформировано переходное правительство, в которое вошли представители ВМРО. Вновь получив доступ к власти, представители оппозиции продемонстрировали свою антипатию к Преспанскому соглашению о переименовании страны, для ратификации которого правительство Заева прибегло к подкупу депутатов ВМРО.