Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 10 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 10 марта: в 1942 году немцы несут тяжёлые потери под Севастополем. В 1943 году авиация Балтийского флота атаковала финский порт.

В 1942 году под Севастополем Красная армия перешла в контрнаступление и наголову разбила фашистов. Ожесточённые бои развернулись на гребне высоты, где расположился жандармский батальон.