Липецк, 7 марта, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В Липецке зарегистрировано три случая коронавируса. Об этом 7 марта сообщил Роспотребнадзор.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса в Иране

Все заражённые помещены в инфекционные боксы, у двоих из них нет ярко выраженных симптомов заболевания. Устанавливаются лица, с которыми в России контактировали заражённые, они также пройдут обследование.

Все липчане, у которых подтвердился коронавирус, в последние две недели посещали Италию.