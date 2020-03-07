Москва, 7 марта, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов рассказал о грядущем изменении правил выдачи лицензий на оружие. Об этом он поведал в интервью «Российской газете».

Stanislav S. Yanchenko Травматическое оружие

По словам Золотова, жизнь не стоит на месте, и Росгвардия также подключилась к национальному проекту «Цифровая экономика РФ».

Так, мероприятия по линии Росгвардии были включены в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Этот проект предусматривает, что в 2019—2021 годах будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управлению охранными услугами.

Электронная платформа будет создана исключительно на российских программных и аппаратных решениях, и это в перспективе даст ряд преимуществ. Золотов пояснил о чем идет речь:

«Во-первых, создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектов, а также владельцев оружия».

Другое преимущество — это переход на «безбумажные технологии», то есть на реестровую модель и выдачу электронных лицензий и разрешений.

Если сейчас существует 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие, то с реализацией этого проекта будет выдаваться одна пластиковая карточка.