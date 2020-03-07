Москва, 7 марта, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Частичная замена российских специалистов на космодроме «Куру» во французской Гвиане будет проведена в рамках плановой ротации, сообщает 7 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Jef-Infojef Космодром Куру

Ранее 7 марта агентство ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщило, что космодром «Куру» покинет около 300 российских специалистов, обеспечивающих запуски ракет-носителей семейства «Союз». Также отмечалось, что космодром покинули почти все представители компании Arianespace из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в соседнем населённом пункте.

«Работы идут в соответствии с планом, будет частичная плановая ротация расчета», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 6 марта на космодроме «Куру» был запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов Falcon Eye 2. Запуск был перенесён из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат», выявленных в ходе предстартовой проверки.