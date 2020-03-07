Президент Албании не согласен с положительным заключением ЕК по Албании
Тирана, 7 марта, 2020, 12:56 — ИА Регнум. 6 марта президент Албании Илир Мета обратился с письмом к Комиссару Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Оливеру Вархели.
Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, текст письма не был представлен широкой общественности, однако президент Мета заявил, что его целью является уведомить Еврокомиссию о кризисе в работе Конституционного суда Албании.
Напомним, в предварительном отчете Еврокомиссии по Албании говорится об успехе, достигнутом страной в реформировании судебной системы.
Президент подчеркнул, что в его задачи не входит заблокировать переговоры о вступлении Албании в ЕС, и что он надеется на то, что страны ЕС прислушаются к рекомендации ЕК о начале переговоров о вступлении.