Тирана, 7 марта, 2020, 12:56 — ИА Регнум. 6 марта президент Албании Илир Мета обратился с письмом к Комиссару Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Оливеру Вархели.

Ivanrkv Илир Мета

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, текст письма не был представлен широкой общественности, однако президент Мета заявил, что его целью является уведомить Еврокомиссию о кризисе в работе Конституционного суда Албании.

Напомним, в предварительном отчете Еврокомиссии по Албании говорится об успехе, достигнутом страной в реформировании судебной системы.

Президент подчеркнул, что в его задачи не входит заблокировать переговоры о вступлении Албании в ЕС, и что он надеется на то, что страны ЕС прислушаются к рекомендации ЕК о начале переговоров о вступлении.