Вашингтон, 7 марта, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Чашка кофе может повысить эффективность решения рутинных задач, но не влияет на способность к творческому мышлению, показало исследование, опубликованное в журнале Consciousness and Cognition.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Кофе

Кофеин является одним из самых известных стимуляторов центральной нервной системы. Предыдущие исследования подтверждали, что приём кофеина влияет на настроение человека и концентрацию внимания. Дарья Забелина из Университета Арканзаса и Пол Сильвия из Университета Северной Каролины решили проверить влияние кофеина на способность к решению творческих задач.

Для этого был проведён эксперимент с участием 88 добровольцев, которые регулярно употребляют кофе в умеренных количествах. Перед проведением эксперимента участников попросили воздержаться от приёма кофеиносодержащих напитков и продуктов.

Участники эксперимента были разделены на две равные группы. Половина участников получила таблетку с 200 мг кофеина (примерно такое количество кофеина содержится в большой чашке крепкого кофе), вторая — плацебо, то есть таблетку без активных веществ. После этого добровольцы выполнили несколько тестов для оценки когнитивных способностей.

Эксперимент показал, что обе группы одинаково эффективно решали задачи, направленные на творческое мышление, называемое дивергентным. Также приём кофеина не оказал никакого заметного влияния на работу памяти. При этом группа участников, принявшая таблетку с кофеином, показала более высокие результаты в решении задач на конвергентное мышление, требующих не творческого подхода, а концентрации внимания при выполнении усвоенных алгоритмов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года учёные из Австралии представили результаты исследования, показавшего, что ежедневное употребление более шести чашек кофе связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.