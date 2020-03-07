Калуга, 7 марта, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Калужские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины 1958 года рождения, тело которого обнаружено в Яченском водохранилище областного центра. Об этом 7 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Фото Главного управления МЧС России по Калужской области Место происшествия

Заявление о пропаже мужчины поступило от родственников. Они сообщили, что 4 марта 2020 года мужчина ушёл на рыбалку и пропал. При осмотре видимых телесных повреждений на теле рыбака не обнаружено.

Следственными органами проводится проверка, чтобы установить обстоятельств гибели мужчины. По её результатам проверки будет принято решение.