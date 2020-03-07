Анкара, 7 марта, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы береговая охрана Турции больше не позволяла иммигрантам пытаться пересечь Эгейское море в своих стремлениях достичь Европейского Союза. Об этом сообщает 7 марта AMNA.

U.S. Coast Guard Мигранты в море

«Прохождение нелегальных мигрантов из Эгейского моря не допускается, потому что это опасно», — подчеркивается в заявлении турецкой береговой охраны со ссылкой на президентский указ. Министерство внутренних дел будет следить за выполнением этого указа. «Хотя принцип невмешательства в отношении нелегальных мигрантов, желающих покинуть Турцию, остается в силе, такой подход не применим к морским переходам из-за угрожающих жизни рисков», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что президент Турции призвал Евросоюз соблюдать международные обязательства в деле поддержки мигрантов и беженцев, прибывших к его границам.